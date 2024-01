As intensas chuvas e o elevado volume de água na região sul do Tocantins, por volta das 17h30 de segunda-feira, 29, causaram danos em duas pontes e dois bueiros em rodovias estaduais. O caso mais grave ocorreu na TO-491, entre Peixe e São Salvador, onde a água arrastou toda a cabeceira da ponte. A informação foi divulgada por meio de nota pela Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) na manhã desta terça-feira, 30.

De acordo com a Ageto, o trânsito no local está completamente impedido. “A equipe da Residência Viária de Gurupi esteve no local à noite para sinalizar a via e avaliar as ações possíveis assim que a água baixar, pois o volume atual impossibilita qualquer intervenção no momento”, ressaltou.

Alternativas

Segundo a Ageto, para moradores e motoristas que precisam circular pelo lado norte da ponte, a alternativa é deslocar-se para a BR-242 com destino a Peixe.

Já para os motoristas e moradores que necessitam circular no sentido sul/norte da ponte, a alternativa de saída é pela TO-491 até o povoado Retiro, seguindo para São Salvador, ou pelas rodovias TO-491 e TO-296 no sentido Jaú do Tocantins, para ir até Peixe.

“A Ageto continua monitorando a situação e fornecerá atualizações conforme necessário. Motoristas e moradores são aconselhados a seguir as orientações das autoridades e tomar precauções adicionais ao se deslocarem na região afetada pelas chuvas”, finaliza a nota.