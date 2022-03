Vida Urbana Fortes chuvas causam cratera na TO-030 entre Pindorama e Ponte Alta do Tocantins Após as fortes chuvas desta semana na TO-030, um trecho da rodovia desmoronou e causou uma grande cratera na pista, comprometendo o asfalto

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) informou que o desabamento ocorreu nas proximidades do km 19 e do rio Balsas, trecho entre Pindorama e Ponte Alta do Tocantins. Segundo a Ageto, uma equipe está em deslocamento para sinalização do local e também levantar o quanto a estrutura da rodovia foi afetada, bem como as soluções. A agência ain...