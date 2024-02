Na tarde de domingo, 18, a Polícia Militar (PM) prendeu em Palmas, o foragido Valderi da Silva Fialho, conhecido como "Índio", de 44 anos, suspeito do assassinato de Manoel de Sousa Oliveira, ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2023, na Praça do Jardim Aureny I, na capital.

Na sexta-feira, 16, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Civil, pediu apoio da população para localizar o suspeito.

Após denúncia anônima, policiais militares do 1° Batalhão da PM deslocaram-se até a região do Loteamento Água Fria, onde localizaram o foragido.

Ao ser abordado e identificado, durante consulta aos sistemas, a PM constatou dois mandados de prisão em aberto, ambos pelo crime de homicídio, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmas.

O suspeito foi conduzido até a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas. Após os procedimentos legais cabíveis, ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Palmas.

O JTo não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço está aberto.

Crime

Conforme a SSP, no dia 26 de fevereiro de 2023, o suspeito e a vítima, que eram amigos, estavam consumindo bebida alcoólica juntos, até que em determinado momento tiveram um desentendimento e o suspeito, utilizando uma faca, desferiu um golpe na vítima, fugindo do local em uma bicicleta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro médico, porém a vítima veio a óbito ainda no local do crime.