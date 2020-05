Vida Urbana Foragido do Maranhão acusado de matar a esposa em 2008 é capturado em Natividade Após a prisão, o homem foi recolhido à Cadeia Pública de Natividade

Um homem de 47 anos que estava foragido da Justiça do Maranhão pelo crime de homicídio foi encontrado e preso pela Polícia Civil do Tocantins em Natividade no último sábado, 9. De acordo com os delegados Joadelson Rodrigues Albuquerque e Rafael Santos e Silva, policiais da 14ª Central de Atendimento de Dianópolis cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela C...