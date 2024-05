Vida Urbana Foragido da Paraíba é preso no Tocantins ao tentar avançar bloqueio policial Suspeito chegou a ser preso na época do crime, acabou solto durante as investigações mas há cerca de 26 anos estava considerado

Um homem de 56 anos, identificado pelas iniciais E.F.S., de idade acabou preso durante uma ação da Polícia Civil na operação Protetor de Fronteiras, em Filadélfia, na divisa do Tocantins com o Maranhão. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem responde a proc...