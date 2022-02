Vida Urbana Foragido com condenações por tráfico é preso com drogas, documento falso, muda de maconha e jabuti Homem possui duas condenações no Maranhão

A Polícia Civil prendeu um homem, 40 anos, foragido da justiça do Estado do Maranhão, com drogas, uma muda de maconha e documentos falsos, além de um jabuti em Formoso do Araguaia. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 16, por volta das 19 horas, em uma ação integrada da operação Hóru. Conforme a Polícia Civil, o suspeito tinha duas condenações pelo crime ...