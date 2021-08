Vida Urbana Força-tarefa encontra três locais funcionando fora do horário e com aglomerações em Gurupi Em dois locais, duas festas com grande grupo de pessoas foram dispensadas

Em Gurupi, a Operação Integrada Covid-19 - Tolerância Zero fechou três lugares que estavam funcionando clandestinamente no final de semana. Um dos casos as equipes de fiscalização encontraram uma conveniência funcionando fora do horário permitido por decreto, já os outros dois eram festas com aglomerações de pessoas em chácaras e espaços de evento. Conforme a Polí...