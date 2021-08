Vida Urbana Fogo atinge área do Parque Sussuapara; Defesa Civil acredita que incêndio tenha sido criminoso Tocantins registrou 5.383 focos das queimadas somente neste ano; em agosto são 1307 contabilizados, segundo INPE

Mais um incêndio tomou conta de parte da vegetação de uma área verde na região de Palmas. O Corpo de Bombeiros atendeu, na manhã desta quarta-feira, 18. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h40 da manhã e o fogo teve ser contido com a ajuda de uma equipe com caminhão auto bomba Taque Florestal (ABTF), está no local em apoio à Defesa Civil ...