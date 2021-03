Vida Urbana Fiscalização notifica 29 comércios da Capital por descumprimento de decreto Fiscais de obras e posturas também autuaram um estabelecimento que já havia sido notificado e não obedeceu às determinações

Fiscais de Obras e Posturas e da Vigilância de Palmas flagraram nesta quinta-feira, 11, comércios considerados não essenciais abertos, contrariando o decreto nº 2.003, que suspendeu as atividades até o dia 16 de março com o intuito de conter o avanço dos casos de covid-19 na Capital. Segundo a Prefeitura, durante a manhã desta quinta, os fiscais aplicaram 24 not...