Vida Urbana Fiscalização localiza mais de 30 focos de mosquito aedes aegypti em quatro imóveis da Capital Agentes de Endemias encontraram latas de tinta, pneus, recipientes de plástico, mato alto e até mesmo um vaso sanitário

Em uma ação, as equipes de fiscalização e monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) localizaram mais de 30 focos do mosquito aedes aegypti em quatro imóveis em Palmas. A ação de entrada forçada ocorreu nas Quadras Arno 21 (203 Norte), ACSU-NO 10 (101 Norte), Arne 14 (110 Norte) e Arso 111 (1103 Sul). Conforme a Saúde de Palmas, em uma das casas no Nor...