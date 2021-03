Vida Urbana Fiscalização interdita comércio de Paraíso por descumprir medidas contra a Covid-19 Outros dois estabelecimentos receberam notificações e tiveram que fechar as portas na noite do último sábado, 13

Em fiscalizações referentes ao Decreto Municipal 612/2021 e à Lei municipal 2150/2021 em Paraíso do Tocantins, na noite do último sábado, 13, a prefeitura interditou um comércio da cidade e notificou outros dois para que cumpram as medidas de prevenção contra a Covid-19. Conforme a prefeitura, fiscais da Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e a Polícia Milita...