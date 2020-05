Por conta do aumento no número de casos da Covid-19, equipes da prefeitura de Araguaína, com apoio da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), interditaram, nesta segunda-feira, 4, a avenida Cônego João Lima, uma das principais vias comerciais da cidade. De acordo com a prefeitura, o bloqueio foi em dois pontos e visa diminuir o movimento no comércio.

A equipe de fiscais também realiza visitas aos estabelecimentos do local para garantir que estejam fechados para atendimento presencial. Em outras ações pela cidade, a equipe orientou e organizou as filas de atendimento que se formam em frente às agências da Caixa Econômica Federal.

Segundo informou a prefeitura, o bloqueio na Cônego João Lima pode não ser o único e outras avenidas, caso a movimentação não diminua, podem ser fechadas também. Entre elas está a avenida Primeiro de Janeiro, no Centro. Na Cônego, o fechamento ocorreu nos cruzamentos com a Avenida Neblina e a Rua das Mangueiras. As demais ruas laterais continuam abertas.

A Secretaria de Saúde da cidade orienta que população deve ficar em casa e sair somente quando for necessário. O comércio em geral deve atender somente por meios digitais ou telefone e entrega do produto deve ser na porta da loja ou na casa do comprador.