Vida Urbana Fiscalização encontra festa com mais de 500 pessoas em Araguaína no fim de semana Outra festa, em via pública, estava com cerca de 50 pessoas aglomeradas na cidade

O final de semana em Araguaína foi marcado por flagrantes de festas e dispersões de aglomerações. Em um dos registros, ainda na madrugada do sábado, 7, por volta da 1h30, mais de 500 pessoas foram flagradas em uma em uma casa de eventos no Jardim dos Ipês. O Departamento de Posturas e Edificações (Demupe) esteve no local e dispersou o grupo, além de identi...