Ações de fiscalização e orientação com relação às medidas preventivas contra a Covid-19 ocorreram nesta sexta-feira, 26, em Araguaína e Gurupi, de forma conjunta com órgãos e entidades do Estado. A atuação é mais um desdobramento da determinação do governador Mauro Carlesse sobre a implementação da ação nas cidades com números crescentes de casos infectados com orientações nos espaços que realizem atividades e serviços, públicos ou privados, essenciais ou não essenciais.

Em Gurupi, as equipes da força tarefa percorreram os principais pontos comerciais da região central e bairros periféricos. Durante a operação foram visitados 153 estabelecimentos comerciais mais de 700 pessoas foram abordadas.

Já em Araguaína, com o foco nos atendimentos dos restaurantes, foram formadas três equipes de agentes para percorrer as principais avenidas. As equipes passam informações importantes, baseadas nas particularidades dos estabelecimentos.

Os fiscais visitaram 38 restaurantes passam orientações como a correta limpeza das superfícies, os espaços entre as mesas, disponibilização de lixeiras, sabão líquido, marcação de distância nas filas, utilização de luvas para se servir e utilização de máscaras e álcool em gel.

Conforme a gestão, ações conjuntas focam na recente reabertura do comércio nessas cidades. Essa já é a quarta fase desta ação que ocorre em Palmas, Gurupi e Araguaína em dias diferentes. Além da Secretaria Estadual da Administração (Secad), responsável pelas ações, participam da iniciativa Procon, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Vigilância em Saúde Sanitária, Agência Estadual de Metrologia, Vigilância Sanitária e Departamento Estadual de Trânsito.