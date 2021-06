Vida Urbana Fiscalização autua nove comércios e notifica outros dois por descumprir medidas contra a pandemia Também foram aplicados oito autos de infração no trânsito

Em uma nova ação de fiscalização, a Prefeitura de Palmas efetuou nove autos de infração e duas notificações, além de oito autos de infração no trânsito e remoção de uma motocicleta. As ações ocorreram na noite de quarta, 16, e madrugada de quinta-feira, 17, em estabelecimentos comerciais que promoviam aglomerações e descumpriram medidas contra a pandemia. Entre as med...