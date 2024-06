Vida Urbana Fiscalização apreende mais de três mil metros de redes de pesca durante Operação Malha Fina Segundo o Naturatins, equipes também apreenderam sete espinheis e três tarrafas na ação que ocorreu no Lago da UHE de Estreito e no rio Tocantins

A operação Malha Fina, articulada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu 3,1 mil metros de redes de pesca, sete espinheis e três tarrafas. De acordo com o Naturatins, as equipes atuaram no lago da Usina Hidrelétrica Estreito, e no Rio Tocantins, nos municípios de São Miguel, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião, para combater a pesca ilegal. Leia também: Ins...