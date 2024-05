Vida Urbana Fiscalização apreende cerca de três mil metros de redes de pesca e 200 kg de pescado durante ação Operação Malha Fina segue até domingo (26) no Lago da UHE de Estreito e nos rios Tocantins e Araguaia

A operação Malha Fina, articulada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu 2,9 mil metros de redes malhadeiras, 200 kg de pescado, dois espinheis e uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28. De acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), também foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 2 mil. As equipes atuaram no ...