Redação Jornal do Tocantins

A Operação de Olho no Prazo de Validade, do Procon Tocantins, apreendeu 4.274 produtos vencidos durante quatro dias de fiscalização em sete cidades tocantinenses.

Bacon, pipoca, iogurte natural, gelatina, arroz, fubá, pizza, cerveja, energético, carnes, café, água sanitária, amaciante e shampoo estão entre os itens.

Outras 13 empresas que não disponibilizam o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a consulta dos clientes, uma exigência da lei federal 12.291, de 2010, foram notificados, segundo divulgou o órgão.

Miranorte é a cidade que teve mais produtos apreendidos pela fiscalização, com 1006 itens, seguido de Axixá (800); Peixe (723); Barrolândia (668); Presidente Kennedy (576); Santa Maria (351) e Taipas do Tocantins, com 150.

Consumidores que identificarem irregularidades devem denunciar ao Procon Tocantins por meio do whats (63) 99216-6840 ou no Disque 151.