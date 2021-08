Vida Urbana Fiscais encerram festa em estabelecimento de Araguaína e seis vão parar na delegacia Participantes da festa, que teve divulgação em grupos de redes sociais, não obedeciam protocolos sanitários contra a Covid-19

As ações de combate a aglomerações e perturbação seguem no Estado e em Araguaína, na noite de sexta-feira, 6, e madrugada deste sábado, 7, a fiscalização apreendeu um veículo com aparelhagem fora do autorizado e que causam poluição sonora além de veículos e ainda barrou uma aglomeração em comércio da cidade. Agentes da Delegacia de Repressão a Infrações de Menor ...