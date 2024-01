Os fiscais do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreenderam 26 quilos de pescado, três tartarugas da Amazônia, dois pássaros da espécie curió e 450 metros de redes de emalhar durante a Operação Piracema realizada entre segunda-feira, 8, até domingo, 14, na região da Ilha do Bananal e Cantão.

Durante os trabalhos no Rio Araguaia, os fiscais abordaram uma embarcação que transportava ilegalmente os materiais apreendidos, além do pescado e outros animais protegidos por leis ambientais como tartarugas e pássaros. No local, foi aplicada uma multa de R$ 13 mil.

Conforme divulgado, a operação tem como objetivo combater a pesca irregular e proteger a fauna aquática para preservar os recursos naturais na região.

A equipe de fiscalização, em conjunto com servidores da APA Ilha do Bananal/Cantão, conduziu a ação na região do povoado Senhor do Bonfim, Rio Piranhas, Lago do Bananal, Rio Caiapó e Rio Araguaia.

Segundo o Naturatins, o pescado recolhido foi doado ao Fundo Municipal de Assistência Social em Araguacema, as tartarugas foram soltas, e os pássaros apreendidos não resistiram ao estresse. A embarcação, o motor, dois remos e um tanque de combustível, também confiscados, estão sob os cuidados da Gerência Regional de Fiscalização do Naturatins, em Palmas.