Vida Urbana Fiocruz recebe insumos para produção de vacina da Oxford/AstraZeneca O voo com os insumos chegou hoje, às 6h22, no Aeroporto do Galeão

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recebeu no início da manhã de hoje (28), no Rio de Janeiro, mais duas remessas de insumo farmacêutico ativo (IFA) suficientes para produzir 12 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, usada na imunização contra a covid-19. O produto, procedente da China, chegou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Tom Jobim/Galeão) às 6h2...