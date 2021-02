Vida Urbana Fiocruz desenvolve teste RT-PCR capaz de detectar variantes do coronavírus Com esse novo método, a fundação passa a ter capacidade para fazer 500 testes diariamente

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveu um teste de RT-PCR capaz de detectar as novas variantes do coronavírus, como as cepas brasileira, sul-africana e britânica. Com isso, a identificação dos casos de contaminação pelas variantes fica mais rápida. As informações são da coluna da Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. Antes, era preciso realizar o ...