Vida Urbana Fiocruz começa a entregar vacina ao Ministério da Saúde em 8 de fevereiro Serão entregues 1 milhão de doses de 8 a 12 fevereiro e mais 1 milhão na semana seguinte para o Programa Nacional de Imunização

A vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford começará a ser entregue ao Ministério da Saúde a partir do dia 8 de fevereiro. As informações são da Fiocruz, responsável pela produção da vacina no Brasil. A declaração ocorreu em audiência realizada pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à Covid-19. De acordo com ...