Vida Urbana Final de semana é marcado por mortes em acidentes de trânsito Acidentes registrados em Palmas, Porto Nacional e Colinas mataram quatro pessoas e deixou uma ferida.

O final de semana pós feriado de Corpus Christi e ponto facultativo em diversos municípios deixou quatro pessoas mortas em acidente de trânsito no Tocantins. A vítima Genival Leandro de Lima, 62 anos, morreu no domingo, 19, após a moto em que ele conduzia se chocar com uma árvore. Equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) registraram o a...