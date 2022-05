Vida Urbana Final de maio na Capital será de muito sol e tempo seco, alerta Defesa Civil Conforme o órgão, tanto neste sábado, 28, quanto no domingo, 29, terão temperaturas elevadas com formação de nuvens isoladas

O último fim de semana do mês de maio em Palmas será de tempo firme e seco com predomínio do sol. A estimativa divulgada pelo boletim climático da Defesa Civil Municipal na tarde desta sexta-feira, 27, também alerta que o Índice de Ultravioleta (UV) alcançará a categoria 10, o que é considerado muito alto, e a umidade relativa do ar deve ficar entre 28% e 57%. Conforme o órgã...