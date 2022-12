Vida Urbana Fim de semana do Natal registra ao menos três mortes em 20 ocorrências de acidente de trânsito Dados de atendimento de Bombeiros e BOs registrados pela SSP mostram ocorrências como a de domingo, quando dois carros bateram e feriram uma mulher grávida e três crianças feridas

Duas pessoas morreram em Araguaína e outra em Talismã no fim de semana no Natal, entre a sexta-feira, 23, quando houve um óbito, e no domingo, 25, com mais dois. Estas são as três mortes registradas pelo sistema da Secretaria da Segurança Pública (SSP) no final de semana natalino. Duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino. Elas têm id...