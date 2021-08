Vida Urbana Filho de vereador, adolescente de 15 anos é apreendido após fazer racha, desobedecer ordem e fugir PRF identificou dois veículos em alta velocidade participando de uma corrida na BR-153 e iniciou a perseguição; menor conseguiu fugir da polícia por cerca de 4 km até chegar em uma estrada de terra e ficar sem saída e o segundo envolvido conseguiu evadir do local

Após cometer quatro condutas criminosas ao dirigir um veículo, um adolescente de 15 anos acabou sendo apreendido quando dirigia um veículo de luxo e participava de uma corrida na BR 153. A ação ocorreu na noite da segunda-feira, 16, no km 143 da rodovia em Araguaína. O irmão do adolescente e proprietário do veículo também foi autuado na ação, e o carro recebeu d...