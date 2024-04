Vida Urbana Filho é suspeito de atear fogo e matar o próprio pai em São Sebastião do Tocantins Na casa, a equipe policial encontrou a vítima com a região do tórax, braço direito e rosto carbonizado e com uma faca cravada no pescoço

Um homem de 45 anos é suspeito de atear fogo e matar o próprio pai, Raimundo Rodrigues de Sousa, de 70 anos. O crime ocorreu no domingo (31) em São Sebastião do Tocantins, região extremo norte do estado. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e Secretaria da Segurança Pública (SSP). A PM informou que a equipe policial foi acionada para averiguar denúnc...