Vida Urbana Festejo: Palmas comemora Dia de Santo Antônio de Lisboa e de Pádua; confira a programação Conhecido na América Latina como “Santo casamenteiro”, tem sua comemoração até a próxima quinta-feira (13), que marca o encerramento da trezena em sua honra

No mês de junho é comemorado o Dia de Santo Antônio, conhecido na América Latina como “Santo casamenteiro”. Na capital, as paróquias de Santo Antônio de Lisboa e de Pádua estão em clima de festa, com uma programação especial para a comunidade. A paróquia Santo Antônio de Lisboa fica localizada no Jardim Aureny III (Taquaralto) e a de Pádua na 110 Sul Alamed...