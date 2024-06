Vida Urbana Festas juninas: Atenção na hora de adquirir comidas típicas e contratar serviços Procon alerta sobre a importância de verificar as datas de validades, formalizar contratos e os cuidados de comprar online

Quando se fala em festa junina, logo pensamos nos pratos tradicionais. O período tem uma gastronomia vasta e saborosa, mas é preciso estar atento à procedência e a qualidade dos produtos consumidos nesta época, como nos orienta o órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Tocantins. O órgão detalhou cuidados importantes a serem tomados na hora das co...