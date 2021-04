Vida Urbana Festa clandestina organizada por adolescentes é interrompida em Araguaína neste final de semana Segundo a Prefeitura de Araguaína, no local tinha mais de 80 jovens entre 16 a 20 anos

Uma festa clandestina numa propriedade particular próxima à Chácara Santa Rita, em Araguaína, norte do Estado, foi interrompida neste sábado, 17, pelas forças de segurança. Conforme a Prefeitura de Araguaína, o local tinha cerca de 80 pessoas, todas menores de idade. Segundo relatou o órgão, ao chegar no local, as forças de segurança encontraram os adolescentes, na fai...