Vida Urbana Fernandinho Beira-Mar e mais 22 detentos são transferidos do presídio de Mossoró Segundo a Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o rodízio de internos entre as penitenciárias federais é estratégia de rotina

Fernandinho Beira-Mar, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, foi transferido do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para Catanduvas, no Paraná, no sábado (2). A mudança se deu após a penitenciária registrar a primeira fuga de detentos de uma unidade de segurança máxima. Segundo a Justiça Federal no Rio Grande do Norte, o rodízio de int...