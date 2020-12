Vida Urbana Feriado tem queda nos números de acidentes e feridos, mas aumento no número de infrações PRF realizou uma fiscalização contra prevenção a acidentes e a criminalidade nas rodovias federais que cortam o Tocantins

As rodovias federais que cortam o Tocantins tiveram um registro de queda no número de acidentes e feridos, mas aumento no número de infrações de trânsito durante o Natal de 2020. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que em quatro dias da Operação Natal 2020 houve seis acidentes, número 33% menor que em 2019, já no caso de feridos foram sete neste ano, 42% a menos. Já com re...