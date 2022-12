Vida Urbana Feminicida é condenado a 16 anos de prisão por esfaquear mulher até a morte na frente dos filhos Crime ocorreu em abril do ano passado em um povoado de São Félix do Tocantins e júri condenou Francisley Barbosa, de 31 anos, nesta quarta-feira, 30, em Novo Acordo

A sessão do júri realizado nesta quarta-feira, 30 de novembro, em Novo Acordo condenou Francisley Ribeiro Barbosa, de 31 anos, por feminicídio concretizado com motivo fútil, que dificultou a defesa da vítima, em situação de violência doméstica e na presença de filhos da vítima, a dona de casa Natália Alves Patrício, de 25 anos, com quem convivia como casal. O ataque...