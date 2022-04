Vida Urbana "Felicidade depois de tanto esforço", diz categoria após nomeação dos últimos 54 aprovados Há menos de um mês, o governo do Estado nomeou 60 aprovados no mesmo concurso. Futuros servidores temiam que ano eleitoral impedisse que a categoria fosse chamada

Pouco menos de um mês após nomear 60 dos 114 remanescentes aprovados no concurso do Sistema Socioeducativo, o Governo do Estado chamou os últimos 54 integrantes do cadastro reserva que aguardavam para assumir os cargos na Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju). Os nomes estão na edição do Diário Oficial da última sexta-feira, 29, e há aprovados nos cargos...