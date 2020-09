Vida Urbana Feiras livres da Capital ficam abertas durante o feriado prolongado Confira os horários de funcionamento durante o final de semana e também nos feriados da Independência e da Padroeira do Tocantins

Apesar dos dois feriados na próxima semana, na segunda-feira, 7, e na terça-feira, 8, as Feiras Livres da Capital funcionarão normalmente, conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem). Os feriados das duas datas são: Dia da Independência do Brasil e Padroeira do Tocantins Nossa Senhora de Natividade. No sábado, 5, e domingo, 6, às ...