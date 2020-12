Vida Urbana Feiras da Capital abrem normalmente e 304 Sul tem horário especial nas vésperas de Natal e Ano Novo Feira da 304 Sul abrirá excepcionalmente nas quintas-feiras, 24 e 31, para evitar aglomerações

Com pequenas alterações, as Feiras Livres de Palmas funcionaram normalmente nessas últimas duas semanas de final de ano. A Prefeitura de Palmas divulgou que os horários e dias de abertura dos locais seguem os mesmos, com exceção da Feira da 304 Sul, que além dos dias tradicionais, terça e sexta-feira, também abrirá nas quintas-feiras, nas vésperas de Natal e Ano Novo. Conforme a Secr...