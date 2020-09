Redação Jornal do Tocantins

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prendeu neste domingo, 6, um homem suspeito de ter tentado estuprar uma feirante no banheiro feminino da Feira da 304 Sul. Segundo informações da prefeitura, no domingo pela manhã é realizada a feira do carro e alguns vendedores ambulantes usam o espaço para comercializar seus produtos.

A vítima, que não teve idade nem nome revleado, chegou para trabalhar na feira quando se deparou com um desconhecido dormindo numa rede dentro do Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante, na feira. Depois, segundo informações da Prefeitura, o suspeito dava uma volta na feira e abordou a vítima quando ela entrou no banheiro feminino.

“Ela o alertou que ali era o banheiro feminino, o suspeito saiu, mas em seguida retornou para dentro do banheiro, retirou o órgão genital e a agarrou. A vítima entrou em luta corporal com o agressor, foi derrubada ao chão, agredida, e ao ser sufocada, começou a gritar. Logo em seguida foi socorrida pelo esposo e populares. O agressor evadiu-se da Feira”, informa o comunicado da Romu.

A equipe localizou o suspeito escondido atrás do Espaço Cultural, mas tentou fugir e acabou detido pelo agente Cícero Robson dos Santos, no canteiro central da Avenida Teotônio Segurado, em frente ao Espaço Cultural.

O suspeito de tentativa de estupro foi encaminhado para a Delegacia da Mulher em Taquaralto bem como a vítima e testemunhas que serão ouvidas pela Delegada de Plantão.