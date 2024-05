Vida Urbana Feirante é assassinado com tiro de espingarda em povoado durante emboscada Crime aconteceu em Araguatins, no Bico do Papagaio, e suspeito está sendo procurado

Um homem de 47 anos foi assassinado com um tiro de espingarda em um povoado de Araguatins, no Bico do Papagaio. A vítima trabalha como feirante e teria caído em um emboscada após sair do comércio que trabalha. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 20h30, o homem, que não teve o nome divul...