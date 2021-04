Vida Urbana Feira da 304 Sul passa por desinfecção e higienização para reabertura em Palmas Ação da Prefeitura de Palmas e Corpo de Bombeiros realizaram os trabalhos nesta quinta e o local volta a funcionar das 8 às 21 horas nas terças e sextas-feiras

Com a reabertura da Feira da 304 Sul, a Prefeitura de Palmas e o Corpo de Bombeiros realizaram uma ação de desinfecção e higienização nesta noite de quinta-feira, 8. A feira livre reabriu nesta sexta-feira, 9, para comércio presencial no ponto físico tradicional, o Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante. A Feira da 304 Sul já estava funcionando por meio do sistema d...