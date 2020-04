Em Palmas, a Feira Coberta da 304 Sul – Espaço Popular Mário Bezerra, volta a funcionar a partir desta terça-feira, 14. No local, produtos hortigranjeiros e in natura voltarão a ser comercializados, em esquema de rodízio e com a alternância de trabalhadores. A comercialização será realizada de terça a sábado, das 9 às 19 horas. O local passou por desinfecção para receber os comerciantes e clientes.

O retorno do funcionamento está previsto em um decreto municipal publicando no Diário Oficial de Palmas na última quarta-feira, 8. Na semana passada, as medidas já haviam sido anunciadas pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), nas redes sociais.

Segundo a gestão, o espaço da Feira foi preparado garantir as condições sanitárias exigidas pela área da Saúde. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) ainda definirá, por meio de portaria, sobre as regras de funcionamento das feiras livres.

Cinthia afirma que as feiras livres se configuram como atividade essencial à população “e é mais um espaço para o consumidor adquirir produtos da nossa agricultura familiar, sem falar que estamos contemplando feirantes de todas as nossas feiras”, disse. A medida ocorreu após uma discussão ampla com o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Covid-19 e os feirantes.

Segundo a Prefeitura de Palmas, três pontos de acesso à feira ficam destinados para a comercialização. São eles a entrada e saída pela área de estacionamento e uma entrada para pedestre na área frontal. Além disso, as barracas obedecerão ao espaçamento mínimo de dois metros entre elas.

A gestão explica que a comercialização de cereais, amêndoas e castanhas também é permitida, desde que sejam devidamente embalados.

Porém, a área de alimentação seguirá fechada e sem mesas e cadeiras, pois o consumo de alimentos foi vedado no local.

A prefeitura alerta que as pessoas evitem ir à feira com familiares ou amigos, além de serem didáticas na hora das compras e permanecerem na feira apenas o tempo necessário.

A produção deverá ser mínima, segundo orientação da prefeitura. “Orientamos também que a Direção das Feiras promova a prática de educação sanitária voltada à informação dos feirantes e frequentadores quanto às boas práticas de alimentação, asseio pessoal e cuidados na prevenção do coronavírus”, disse a gerente da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa), Joselita Monteiro.

Durante a semana a feira será avaliada e terá determinações acompanhadas. A Prefeitura de Palmas reforça que a autorização poderá ser revista a qualquer tempo.

Sobre a higiene, a gestão afirma que os banheiros também possuem lixeiras com tampas e pedal, sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha descartáveis. A limpeza, conforme a gestão, foi intensificada nesses ambientes.

Obrigações

Para atuar nas feiras, os feirantes terão que cumprir algumas obrigações, dentre elas usarem roupas limpas e de cor clara. Só serão aceitos dois profissionais por barraca, sendo que apenas um poderá manipular dinheiro, e cada local deverá dispor de álcool gel 70% em suas barracas, para o uso pessoal e dos seus clientes.

A prefeitura obriga o uso permanente de máscara respiratória que deverá ser substituída a cada quatro horas. Outra medida de higiene é evitar tocar em olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam higienizadas.

Os feirantes do grupo de risco (asmáticos, pessoas com doenças do coração, fumantes, diabéticos, idosos, dentre outros) não poderão permanecer nas feiras. Crianças e menores de idade não podem acompanhar os trabalhadores.

Somente a abertura da Feira da 304 Sul foi autorizada pela Prefeitura de Palmas, no entanto, feirantes de outras regiões da Capital poderão atuar no local em dias alternados para conter as grandes aglomerações.

Confira abaixo a relação de feirantes que atuarão na feira durante a semana

- Terça-feira: feirantes da 304 Sul

- Quarta-feira: feirantes da Arno 33 e Arno 61

- Quinta-feira: feirantes da Arse 112

- Sexta-feira: feirantes da 304 Sul

- Sábado: feirantes da Aureny 1