O Procon do Estado do Tocantins vai realizar o “Feirão de Negociação” para auxiliar consumidores a resolverem pendências financeiras e negociarem suas dívidas.

Conforme divulgado, a ação será realizada simultaneamente em todos os 11 núcleos do Procon espalhados pelo estado de 6 a 10 de maio.

As negociações vão ocorrer em Palmas (Centro), Taquaralto, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, Colinas, Araguatins, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Tocantinópolis e Guaraí. Mais de 20 empresas locais em todo o Estado participaram da ação.

Ainda segundo divulgado, o mutirão contará com a presença de representantes de diversas instituições financeiras, empresas de telefonia, concessionárias de serviços públicos, entre outros setores.

A ação é em alusão ao aniversário de 32 anos do órgão.

Documentação necessária

Para renegociar a dívida, o consumidor deve procurar o Procon Tocantins ou núcleos próximos a sua localidade com os documentos com o valor da dívida, CPF, RG e comprovante de residência. O atendimento será das 8 às 18 horas na sede do órgão em Palmas e nos demais 10 núcleos do Procon em todo o Estado.

Empresas participantes

Palmas

1 – Energisa

2 - Nova barros PLANEJADOS

3 - Itaú

4 - BRK

5 - Loja Nosso lar

6 - Claro

7 - Sicoob Tocantins

8 - Loja Rezende

Taquaralto

1 - Dinâmica calçados

2 - Energisa

3 - BRK

4 - Loja Nosso lar

5 - Nova bairros PLANEJADOS

6 - Minas Calçados

7 - Loja Rezende

8 – Claro

Porto Nacional

1 - A econômica

2 - Bazar Tocantins

3 - Energisa

4 - BRK

5 - Nosso lar

Tocantinópolis

1 - BRK

2 - Eletro Silva

3 - Energisa

4 - Imperial Tecidos

5 - Madeireira São José

6 - A Credinorte Móveis

7 - Armazém Paraíba

8 - Opção Construção

9 - Feirão dos Móveis

10 - Ótica São Francisco

Paraíso

1 - Sicoob Tocantins

2 - BRK

3- ACIP

4- Lojas Nosso Lar

Guaraí

1 - BRK

2 – Energisa

Gurupi

1 -BRK

2 -Energisa

3 -Gurupi Calçados

4 -Otimiza

5 -Real Calçados

6 -Lojas Nosso Lar

7 -Drogaria Zairon

8 -Lojas Rezende

Araguaína

1- Claro

2 -BRK

Araguatins

1- Caixa Econômica Federal

2 -Lojas Nosso Lar

3 -Lojas Araguaia

4- Varejão dos Móveis

5 -Magazine terra

6 -A Credinorte Móveis

7 -Miralar Móveis

8- Energisa

Colinas

1 -BRK

2 -Energisa

Dianópolis

1- BRK

2 -Energisa