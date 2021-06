Vida Urbana Fazendeiro preso por acobertar Lázaro escondeu 'serial killer do DF' desde o início da semana, diz polícia Duas pessoas foram detidas sob a suspeita de ajudar Lázaro a escapar do cerco

A polícia afirma ter descoberto nesta quinta-feira (24) o local onde Lázaro Barbosa de Sousa, 32, ficou escondido pelo menos desde o início desta semana. A identificação do local foi possível após a prisão de duas pessoas acusadas de ajudar o foragido a escapar do cerco policial. De acordo com o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, os dois confirmaram que o ...