Vida Urbana Fazendeiro acusado de matar colega da amante é condenado a 14 anos de prisão, mas permanece solto Sentença da juíza Aline Bailão após decisão do Tribunal do Júri pela condenação fixou indenização de R$ 240 mil e concedeu direito de Cícero Sousa recorrer em liberdade

O Tribunal do Júri de Novo Acordo condenou o fazendeiro Cícero Pereira de Sousa, de 54 anos, pela morte do auxiliar de produção Wanderley Cerqueira de Sousa, aos 24 anos, em agosto de 2015 em frente à Câmara Municipal de Santa Tereza do Tocantins. Os jurados reconheceram que ele matou a vítima e não o absolveram também do crime de porte ilegal da arma com que at...