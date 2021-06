Vida Urbana Fazenda na Bacia Formoso deve suspender atividades que resultaram na morte de peixes no Rio Dueré Segundo apurado pelo MPTO, após denúncias anônimas, o fato teria ocorrido entre os dias 27 de maio e 2 deste mês

Uma fazenda situada na Bacia do Rio Formoso e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) sofreu uma ação cautela, a qual solicita que o local suspenda, imediatamente, a atividade econômica de subirrigação da propriedade agroindustrial, interrompendo a retirada de água e a operação do barramento/elevatória. O pedido foi realizado pelo Ministério Público do Toc...