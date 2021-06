Vida Urbana Farmácia no plano diretor de Palmas é alvo de assalto na manhã deste sábado; ninguém se feriu Bandido levou o dinheiro que estava no caixa, a bolsa da proprietária e a motocicleta do funcionário

Uma farmácia, localizada na ASR-SE 75, antiga quadra 712 Sul, em Palmas, foi assaltada por volta das 11 horas na manhã deste sábado, 26. De acordo com a Polícia Militar (PM), o bandido levou o dinheiro que estava no caixa, a bolsa da proprietária e a motocicleta do funcionário. Ninguém se feriu. Segundo informou o G1 Tocantins, um vídeo registrado pelo circuito...