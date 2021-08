Vida Urbana Famílias temem novo ataque em assentamento de Palmeirante e acionam Polícia Civil Documento registrado na 5ª Central em Araguaína na sexta afirma que autores do ataque seguem rondando o local e atiram para o alto para assustar moradores

Integrantes da Associação Acampamento Maria Bonita registraram, na sexta, 13, um novo Boletim de ocorrência (BO) na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, região norte do Estado, relatando que por volta das 7 horas do dia 9 de agosto, pistoleiros ainda estavam nos arredores do assentamento, mesmo após o conflito que resultou na morte de uma pessoa e...