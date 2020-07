Vida Urbana Famílias sorteadas do Jardim Vitória I na Capital assinam contrato nesta semana Ação acontece desta quarta-feira, 28, a sexta-feira, 31, conforme lista de convocados em ordem alfabética da Prefeitura de Palmas

Começa nesta terça-feira, 28, o prazo para as assinaturas dos contratos das famílias contempladas com unidades habitacionais do residencial Jardim Vitória I em Palmas. Uma estrutura montado no Centro de Convenções Parque do Povo – Arnaud Rodrigues receberá os beneficiários para assinatura do contrato até a sexta-feira, 31, seguindo as normas de segurança sanitária. Conforme a Pref...