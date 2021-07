Vida Urbana Família tem dificuldade de encontrar escola para a filha portadora de deficiência intelectual Menina de 9 anos, moradora de Palmas, recebeu em 2018 o diagnóstico de síndrome rara chamada Lenox Gastaldi

Além de ser um problema na saúde pública, a pandemia da Covid-19 também coloca à tona uma série de desigualdades sociais no País. Uma delas — e que se agrava em tempos de ensino remoto — é a falha sistêmica na inclusão educacional de alunos com deficiência. A dona de casa Edenice Ferreira da Silva Ramos, moradora de Palmas, vive essa situação complicada. A mãe co...