Número de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Tocantins é maior na faixa etária entre 20 e 39 anos, é o que diz o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado nesta sexta-feira, 1º de maio. Dos 191 casos confirmados, 89 são de pessoas nessa faixa.

O segundo grupo com mais infectados é de pessoas com idades entre 40 e 59 anos, nessa faixa etária estão 65 diagnósticos positivos. Até o momento, em todo o Estado, são três crianças com idades entre 0 e 9 anos que contraíram a doença. Já o grupo de pessoas com idades entre 10 e 19 registra 12 casos confirmados.

Idosos

De acordo com as autoridades de saúde, portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos são os mais propensos a ter complicações por conta da Covid-19. No Tocantins, o grupo acima de 60 anos é dividido em duas faixas etárias. A primeira entre 60 e 69 anos tem 14 pessoas infectadas e a segunda são de pessoas com mais de 70 anos, nesse grupo o Estado registra apenas oito pessoas com a doença.

De acordo com os dados do Centro de Informações Estratégias da Vigilância em Saúde (CIEVS –TO) 99 pessoas infectados no Tocantins são do sexo feminino e 92 do sexo masculino.